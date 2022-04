RoddelPraat geeft (gedeeltelijk) toe aan De Mol: ’Tegen een miljardair ben je kansloos’

In een uitzending van RoddelPraat beweerden Dennis Schouten en Jan Roos dat de familie De Mol geld zou hebben betaald om getuigen af te kopen in een mishandelingszaak van Shima Keas tegen haar ex-verloofde Johnny de Mol.

Uit een mail van Schouten aan Plasman blijkt dat zij instemmen met het verwijderen van alle uitspraken uit de uitzending waarin mede-presentator Jan de Roos suggereert dat er vijfduizend euro betaald zou zijn en dat ze op zowel de website van RoddelPraat als op hun Instagramaccount een rectificatie plaatsen. Dat gaat volgens Schoten komende maandag om 17.00 uur gebeuren.

Bodemprocedure

Overigens is de kous daarmee nog niet af voor de Roddelpraat-mannen die eerder stelden ‘honderdduizend procent bewijs’ te hebben voor hun beweringen, maar nu toch moeten terugkrabbelen.

Schouten en Roos worden volgens mr. Plasman in de gelegenheid gesteld om tienduizend euro over te maken naar de Stichting Het vergeten kind en daarmee een bodemprocedure te voorkomen. Plasman: „De laster betreft alle leden van de familie De Mol, dus de schade zou in de papieren kunnen lopen.”

’Bezopen’

Op sociale media legt Schouten uit waarom hij meewerkt aan een rectificatie. „We willen anderen mogelijk niet in gevaar brengen en in een proces tegen een miljardair ben je kansloos.” Ook zegt de presentator, die recent met Roos al meerdere processen aan zijn broek heeft gekregen, ’geen zin te hebben om iedere maand in de rechtbank te zitten’.

Het verzoek van de familie De Mol om het tweetal tienduizend euro te laten betalen aan stichting Het vergeten kind noemt Schouten ’bezopen’. „Wij gaan niet meewerken aan een ’kijk eens wat wij deugen’-momentje van deze familie.”