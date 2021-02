Erica Meiland: ’Kasteel verkocht onder voorbehoud’

Chateau Marillaux, zoals het kasteel in de Franse Dordogne heet, stond al een tijdje in de etalage. Onlangs verlaagden de Meilandjes de vraagprijs nog van 1,25 miljoen euro naar 998.000 euro. Hoewel Martien eerder deze week liet weten aan Veronica Magazine desnoods een aantal maanden weer door te brengen op het kasteel, blijkt dat nieuws inmiddels achterhaald. „We hebben het kasteel verkocht onder voorbehoud”, aldus Erica. De koper blijkt een Nederlander. „Een hele leuke man.” Op de vraag of ze nog terug zullen keren naar Frankrijk, laat Martien weten: „We gaan als gezin terug om afscheid te nemen.”

Binnenkort begint een nieuwe reeks van Chateau Meiland, waarin te zien zal zijn dat de Meilandjes weer op huizenjacht zijn. Zoals het er nu uitziet zullen niet alleen Erica en Martien weer terugkeren naar Noordwijk - waar de Meilandjes woonden voordat hun Franse avontuur begonnen - maar ook Maxime. Zo bevestigt ze aan Eva Jinek dat zij ook weer in het kustdorp zal gaan wonen, samen met haar vriend Leroy. Erica vertelt dat zij en Martien op huizenjacht zijn gegaan en een nieuw onderkomen op het oog hebben. „We zijn met iets bezig in Noordwijk, het is nog niet rond.”