J.Lo droomt van simpeler leven buiten Amerika

De 50-jarige J.Lo heeft het zelfs op haar ’bucket list’ staan. „Ik zou heel graag ergens anders dan in de Verenigde Staten willen wonen. In een klein dorpje in Italië of aan de andere kant van de wereld, op Bali”, vertelt ze aan Vanity Fair.

Ze ziet het al helemaal voor zich. „Een ander leven dat wat simpeler is en meer biologisch. Dat ik op de fiets brood ga kopen, dat in mijn mand stop en dan naar huis ga en er jam op smeer en gewoon ga eten en schilderen. Of dat ik in een schommelstoel zit terwijl ik kijk naar een geweldig uitzicht op een olijf- of eikenboom waarbij ik alleen maar hoef te ruiken. Ik heb dat soort fantasieën.”