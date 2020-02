COC zet vraagtekens bij optreden Die Antwoord op Lowlands

Die Antwoord stond in het verleden op Lowlands en ook Pinkpop, Pukkelpop en Rock Werchter. De formatie kwam vorig jaar echter onder vuur te liggen toen een filmpje opdook waarin rappers van Die Antwoord scheldend een homoseksueel leken te belagen. Meerdere festivals zagen vanwege de controverse af van geplande optredens.

Een woordvoerder van concertorganisator MOJO stelt in een reactie dat Lowlands ’een zeer inclusief festival is’. „Dat kan iedereen zien die naar onze programmering kijkt.” MOJO heeft zich naar eigen zeggen goed ingelezen voordat Die Antwoord werd gevraagd voor de komende editie. „De band heeft wat ons betreft goed uitleg gegeven over het incident, dat in veel media erg verkeerd is geïnterpreteerd. Wij zagen geen reden om de rappers niet te boeken.”

Het driedaagse Lowlands vindt dit jaar plaats van 21 tot en met 23 augustus in Biddinghuizen. In totaal treden zo’n 250 acts op. Niet alleen muziek, maar ook theater, komedie en literatuur staan centraal. De kaartverkoop begint zaterdag.