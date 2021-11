Premium Het beste van De Telegraaf

Hazes-telg woont gewoon weer bij zijn moeder, en… André Hazes heeft ’niets’ meer met Sarah van Soelen

Door Evert Santegoeds en Edwin Bredius Kopieer naar clipboard

André Hazes met zijn moeder Rachel en inmiddels ex-vriendin Sarah van Soelen. Ⓒ ANP/HH

De manier waarop zijn moeder haar Porsche parkeerde bij haar huis, verraadde André Hazes (27) al eerder. En aan de lange zoektocht naar de van de aardbodem verdwenen zanger komt definitief een einde nu Rachel Hazes (51) in België gewoon toegeeft dat haar zoon, bij haar thuis in Mijdrecht, even terug bij ’af’ is. Privé meldde het al eerder. Dat haar auto daar dag en nacht buiten de garage stond, kon maar een ding betekenen: namelijk dat zíjn BMW buiten het zicht binnen was geparkeerd.