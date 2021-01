Rapper T.I. en vrouw beschuldigd van seksueel misbruik

Sabrina Peterson liet via Instagram weten dat de rapper haar had bedreigd. Toen ze vroeg of er meer mensen zijn die nare ervaringen met T.I. en zijn vrouw hebben, vertelden verschillende vrouwen hun verhaal. Peterson deelde screenshots van de gesprekken in haar Instagram Stories.

Volgens een groot deel van de beschuldigingen zetten T.I. en Tiny vrouwen aan tot het gebruik van drugs, om vervolgens het bed met ze te delen. Het ging daarbij onder meer om MDMA en cocaïne. Bovendien zou de rapper daarbij aan verschillende vrouwen een soa hebben gegeven.

T.I. en Tiny hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd.