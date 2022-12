Spotify en Apple Music verwijderen onverwacht album R. Kelly

De zanger zit momenteel een dertigjarige gevangenisstraf uit, onder meer voor het leiden van een organisatie die als doel had vrouwen en minderjarige meisjes te misbruiken. In de titeltrack van het album I Admit it, sneert hij daarover: ’I done f*ck with a couple of fans... I admit I did it’ (Ik heb seks gehad met een stel fans... ik beken dat ik dat heb gedaan). Hij reageert daarin ook op de beschuldigingen van kidnapping en hersenspoeling aan zijn adres. Bovendien klaagt hij erover dat zijn shows gecanceld werden.

Het is onduidelijk hoe het mogelijk is dat R. Kelly nieuwe nummers op Spotify en Apple kon uploaden. Het is niet bekend waar en wanneer de nummers zijn opgenomen, al dateren sommige nummers volgens Page Six uit 2018. Het platenlabel van R. Kelly Sony Music ontkent enige vorm van betrokkenheid. Billboard meldt later op de avond dat het album geüpload zou zijn door Ingrooves, een distribiteur van Universal Music Group die geen banden heeft met Sony Music.