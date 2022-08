Premium Het beste van De Telegraaf

Huh? Hij was vorig jaar toch overleden? ’John McAfee leeft nog en woont in Texas’

Bizar, anti-viruskoning John McAfee zou, volgens een onlangs uitgebrachte Netflix-docu, vorig jaar helemaal niet zijn gestorven in een Spaanse cel, maar zijn dood in scène hebben gezet. Ⓒ Getty Images

Anti-viruskoning John McAfee, die vorig jaar levenloos werd aangetroffen in zijn cel in Spanje, is helemaal niet dood. Dat beweert zijn ex-vriendin Samantha Herrera in de recent verschenen Netflix-docu Running with the devil. Een verhaal dat te ongelooflijk klinkt voor woorden, maar zou het misschien toch kunnen kloppen? Want waarom, ruim een jaar na zijn dood, is hij nog steeds niet begraven of gecremeerd?