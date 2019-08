Hans Kazàn is verbaasd door optreden Lowlands

Hoewel Hans eerder al op festivals als de Zwarte Cross, Oranjebitter en Wish Outdoor stond, vindt hij het nog steeds bijzonder dat hij voor dergelijke optredens wordt gevraagd. „Ik heb lang een precieze verklaring ervoor proberen te vinden, maar ik kon niet echt iets bedenken. Misschien als jeugdsentiment omdat ze me vroeger al op televisie zagen? Het is natuurlijk ook geen dramatisch toneel wat ik doe. Dat pure entertainment werkt ook op een festival.”

De festivalgangers staan zaterdag een mix van komedie en goochelkunsten te wachten. Vooral Steven, die komiek is, zorgt voor de humor. Maar hoe zo’n mengelmoes eruit ziet, verklapt Hans nog niet. „Het laat zich ook moeilijk uitleggen. Het is een combinatie van trucs en we gaan de mensen laten lachen. Het is interactief, het publiek wordt erbij betrokken en er komen mensen het podium op.”

Dat bezoekers vooraf al wat biertjes achter de kiezen hebben, vindt de illusionist helemaal prima. „Alleen maar gezellig toch? Dat maakt ze alleen maar losser en gezelliger. Het enthousiasme zit er sowieso al goed in, dus ik heb er zin in.”

Vader en zoon beleven in de Juliet op Lowlands eigenlijk een soort grote try-out van hun gezamenlijke show Alive and Kicking. Hiermee reizen de mannen vanaf volgend jaar maart langs de theaters. Erg leuk, vindt Hans. „Steven is komisch heel sterk en heeft altijd de lachers aan z’n kont hangen, tijdens zijn optredens, maar ook in de filmpjes die hij voor Dumpert maakt. Komedie en magic gaan goed samen.”

Voor Hans is het de eerste keer dat hij op Lowlands staat. Hij hoopt dan ook nog wat mee te kunnen pakken van het festival. „Het is wel de bedoeling om nog even een rondje over het terrein te lopen. Dat lijkt me hartstikke leuk. Maar ik ga niet urenlang rondstruinen, ik ben 67 jaar, daar heb ik helemaal geen zin meer in.”