Zoon Eddie van Halen uit kritiek op tv-documentaire over vader

De serie Autopsy: The Last Hours Of... zoomt in op de vaak plotselinge dood van beroemde mensen. In de nieuwste aflevering staat de dood van de in Nederland geboren gitarist centraal. Van Halen stierf in 2020 aan kanker. In de aflevering over zijn dood analyseert een forensisch patholoog het leven van de rockster om zo te achterhalen wat er nog meer aan de hand zou kunnen zijn geweest.

Naast Wolfgang, bekritiseert ook zijn moeder Valerie Bertinelli, die getrouwd was met Van Halen, de documentaire. Zij noemt die onder meer ’walgelijk’. De uitzending wordt op 5 juni op de zender Reelz uitgezonden in de Verenigde Staten. Reelz heeft vooralsnog niet gereageerd op de kritiek van Wolfgang.