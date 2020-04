Chris Hemsworth meer dan man met de hamer

Huurling Tyler Rake (Chris Hemsworth) belandt in ’Extraction’ in een wespennest als hij in Bangladesh een ontvoerde tiener uit zijn gevangenschap bevrijdt. Ⓒ Foto Netflix

Met zijn titelrol in Thor brak Chris Hemsworth in 2011 definitief door in Hollywood. Sindsdien speelde hij de goddelijke geweldenaar in nóg zeven Marvel-films. In de nieuwe Netflix-film Extraction bewijst de 36-jarige Australiër echter dat hij ook zónder Thors mythische hamer rake klappen kan uitdelen.