Filmfestival Cannes eist directe vrijlating Iraanse regisseur

De organisatie van het Franse filmfestival uitte haar ’uiterste ongenoegen’ over de gevangenisstraf van Rasoulof. „Ondanks de censuur vanuit de Iraanse autoriteiten waarmee hij te maken krijgt, blijft hij de realiteit van zijn land vertellen. Mohammad Rasoulof is een filmmaker, een artiest. Om deze reden is zijn vrijheid van hem afgenomen.”

Rasoulof werd in 2010 veroordeeld tot zes jaar celstraf voor het filmen zonder een vergunning. In 2017 werd vervolgens zijn paspoort ingenomen en kreeg hij te horen dat niet mocht werken en reizen. In de tussentijd bleef de regisseur werken en maakte hij Goodbye en A Man of Integrity, films waarvoor hij onder meer prijzen in Cannes won.