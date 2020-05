Zusje (8) zet jarige prins Henrik (11) op de foto

Henrik poseert voor de twee foto’s binnen aan tafel en buiten op straat. De beelden werden naar alle waarschijnlijkheid thuis in Denemarken geschoten. Het gezin keerde vorige maand terug na een tijd in Frankrijk te hebben gewoond.

De prins werd onlangs negatief getest op het coronavirus. Henrik werd opgenomen in het ziekenhuis omdat hij last had van ademhalingsproblemen in verband met zijn astmatische bronchitis. Net als zusje Athena volgt hij momenteel thuis les.

Henrik is na zijn oom kroonprins Frederik en zijn vier kinderen, zijn vader en twee oudere halfbroers negende in de lijn van de Deense troonopvolging.