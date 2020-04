Vrouw Ozzy Osbourne huilt elke dag

"We zouden oorspronkelijk begin april naar Zwitserland vliegen, maar dat hebben we logischerwijs moeten afzeggen. We blijven thuis, houden ons koest en doen geen gekke dingen. Maar ik vind het een angstige tijd waarin we nu leven," aldus Sharon.

Naast de zorgen om de 71-jarige Ozzy, die al tijden kampt met de ziekte van Parkinson, werd ook de oudste Osbourne dochter Aimee in het ziekenhuis opgenomen vanwege een blinde darmontsteking. Zij onderging afgelopen zondag een spoedoperatie om haar blinde darm te laten verwijderen.

"Naar omstandigheden gaat het goed met ons. Ik huil wel elke dag, omdat ik niet weet wat de volgende dag ons gaat brengen. Gelukkig gaat het goed met Aimee, die natuurlijk op geen slechter moment in het ziekenhuis had kunnen belanden. Ze is nu herstellende en hopelijk snel weer de oude."