Doris Baaten speelt president Roosevelt in musical Annie

Tegen Shownieuws zegt Doris dat ze denkt dat de regisseur bij haar is uitgekomen als president omdat er gekeken is hoe rollen uit een oude productie wat eigentijdser kunnen worden ingevuld. Met de invulling van de rol van president is de 13-koppige cast compleet. Andere acteurs die in de musical spelen zijn onder meer Edwin Jonker, Eva van Gessel en Willemijn Verkaik. Ook spelen er dertig kinderen mee.

Annie gaat over een meisje dat door haar ouders in een weeshuis is achtergelaten. Dit weeshuis wordt gerund door de zelfzuchtige Miss Hannigan, gespeeld door Willemijn Verkaik. Als Annie bij haar zoektocht naar haar ouders hulp krijgt van miljardair Oliver Warbucks (Edwin Jonker) verandert haar leven voorgoed.

Annie gaat op 1 december in het Chassé Theater in Breda in première