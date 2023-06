Premium Het beste van De Telegraaf

Nonnen stellen na 100 jaar hun stille paradijs in Oosterhout open

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

De rouwfiguren van Folkert de Jong bij Sint-Catharinadal. Ⓒ Peter Cox

Zeker 100 jaar was de tuin van de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout gesloten voor bezoekers. Zelfs de stadsbewoners konden nooit een glimp opvangen van wat zich achter de gesloten schutting van beton afspeelde. Het lommerrijke park is nu zes weken geopend voor kunstliefhebbers, die er wonderlijke ’Opdondertjes’ van David Bade tegenkomen, een monumentale piepschuimen satelliet van Rick van Meel en de dieren uit Disneys Jungle book.