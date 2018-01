Deze stellen testen hun liefde bij Temptation Island

En het lijkt erop dat we weer spektakel kunnen verwachten! Zo zijn Vanessa en Jeremy al zes jaar samen, maar heeft hij in het verleden intieme berichtjes naar andere dames gestuurd. Het programma is vooral voor haar een test om Jeremy weer te leren vertrouwen.

Daniëlle en Mezdi kennen elkaar twee jaar, maar ook Mezdi was bepaald niet trouw de afgelopen tijd. Daniëlle wil nu dat hij haar laat zien dat zij de ware voor hem is.

Deborah en Tim zien Temptation Island als de ultieme relatietest. Als hun relatie het programma overleeft, willen ze gaan samenwonen en trouwen. Dat wordt nog een behoorlijke uitdaging, aangezien Tim bekendstaat als een echt feestbeest en in het verleden de playboy van Aalst genoemd werd.

Megan en Kevin spannen de kroon als het gaat om misstappen. Kevin beging er vijf het afgelopen jaar en nog steeds weet Megan niet altijd waar hij slaapt... Megan nam wraak door het ook een keer buiten de deur te doen.

Temptation Island is vanaf 1 februari om 20.30 uur te zien op RTL5.