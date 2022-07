Overwinning voor prins Harry in zaak om beveiliging

Prins Harry

Prins Harry heeft een overwinning geboekt in de zaak om zijn beveiliging in het Verenigd Koninkrijk. Volgens Britse media oordeelde het Hooggerechtshof vrijdag dat er een hoorzitting komt over de beslissing van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat Harry in zijn geboorteland niet zelf mag betalen voor politiebeveiliging. De prins was naar de rechter gestapt om dat voor elkaar te krijgen. Wanneer de zitting komt, is nog niet bekend.