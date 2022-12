Labels ’bieden tegen elkaar op’ voor reünie Sugababes

„Ze hebben geweldige ideeën voor liedjes en denken dat ze een hele nieuwe generatie Sugababes-fans voor zich kunnen winnen”, aldus de bron. „De hoop is dat ze begin volgend jaar bij een label zullen tekenen en dat er in de komende twaalf maanden nieuwe muziek uit zal komen.”

Er waren voor 2020 al plannen om in de originele bezetting weer bij elkaar te komen, maar toen gooide de pandemie roet in het eten. Dit jaar werd wel alweer een nieuwe start gemaakt met een reeks optredens en het uitbrengen van The Lost Tapes, een album dat ze al in 2013 opnamen maar nooit officieel uitkwam.