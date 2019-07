Ariana Grande lucht haar hart: ’Ik voel alles heel intens’

„Toeren is heftig. Het leven is heftig”, begon de 26-jarige het bericht dat ze op sociale media plaatste. „Ik ben dankbaar dat ik de kans krijg om elke avond voor duizenden mensen te zingen. Het is een droom die uitkomt, hoe moeilijk het ook is en hoeveel gevoelens er ook opkomen die ik moet verwerken.”

De zangeres heeft een roerige tijd achter de rug. Twee jaar geleden vielen er 22 doden bij een aanslag bij haar concert in Manchester. Het afgelopen jaar verliep voor haar persoonlijk moeilijk: in september overleed haar ex Mac Miller en niet veel later liep haar verloving met Pete Davidson stuk. „Ik voel alles heel intens. Ik heb toegezegd deze tournee te doen in een tijd in mijn leven waarin ik nog heel veel verwerk. Dus soms moet ik nu eenmaal huilen. En ik ben dankbaar dat jullie mijn menselijkheid accepteren. Ik voel zoveel liefde, en dat houdt me op de been.”

Ariana richtte zich daarna op fans die ook te maken hebben met heftige emoties. „Ik deel dit omdat ik wil dat jullie weten dat als jij het ook moeilijk hebt, je niet alleen bent. Het is moeilijk om er voor de mensen om je heen te zijn, je werk te doen en ook nog voor jezelf te zorgen. Weet dat je niet alleen bent, en dat je het geweldig doet. Ik hou van jullie.”

De zangeres heeft haar post inmiddels verwijderd.