Makers Billions aangeklaagd wegens smaad

Volgens The Wrap gaat de aanklacht over een aflevering die afgelopen mei werd uitgezonden in de VS. Daarin schakelt het personage van Giamatti de hulp in van zijn vader om de ’Cayuga Iroquis’-stam over te halen een project te steunen. In de episode maken de leden van die stam zich schuldig aan illegale praktijken als zwendel en afpersing. Dat doen ze samen met een gemeenteraadslid met de naam Jane Halftown, wat volgens de aanklacht een duidelijke verwijzing is naar Clint Halftown, een echt bestaand raadslid van de Cayuga’s.

Cayuga Nation zegt geen toestemming te hebben gegeven om onderwerp te worden in de serie, en eist een schadevergoeding. Showtime wilde woensdag geen commentaar geven op de aanklacht.