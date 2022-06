Viggo Waas kijkt anders naar het leven na herseninfarct

„Ik maak me niet zo druk meer om kleine dingen waar anderen zich wel druk om maken. Dat kan niet meer”, aldus de 60-jarige Waas. „Ik zit wel eens op de wc, daar hangen foto’s van mij van toen ik jong was, van voor het infarct. Dan denk ik: dat is een andere man, echt een andere man. Of m’n familie dat ook denkt? Ze vinden me wat zachter geworden.”

In april zei Viggo tegenover Privé over zijn revalidatie: „Voor hetzelfde geld was ik er nu niet meer geweest en had ik helemaal niets te vieren. Daar ben ik me terdege van bewust. Qua revalidatie, na dat herseninfarct, zit ik op ongeveer 95 procent. Die laatste paar procenten zijn een beetje moeilijk te vangen en te verbeteren. Daarvoor moet je echt de tijd z’n werk laten doen. Zo vind ik zelf dat ik nog een beetje een probleem heb met praten, maar ik kan daar gelukkig goed mee omgaan.”

Waas gaat binnenkort weer optreden. Samen met zijn goede vriend Peter Heerschop gaat hij de theaters in met de voorstelling Er gaat nog iets heel moois gebeuren.