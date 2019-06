Sebastian Vettel in het geheim getrouwd

Afgelopen dagen werd Vettel al met een trouwring gespot. De bruiloft vond in kleine kring plaats, alleen naaste familie was uitgenodigd. Meer details wil de coureur niet kwijt over de belangrijkste dag van zijn leven. Wanneer de twee precies getrouwd zijn en waar, blijft dus geheim.

Sebastian en Hanna zijn al sinds hun schooltijd samen. Ze wonen in Zwitserland en hebben twee dochters, Emily en Matilda.