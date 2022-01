Jamai Loman: ik wil een eigen latenightshow

Hij verwijst in de podcast naar The Graham Norton Show, een wekelijkse talkshow van de BBC. „Nu noemt iedere presentator Graham Norton wel in z’n sollicitatiegesprek maar ik zou het wel meer willen mixen met muziek en een frissere kijk op de actualiteit in plaats van constant maar heel erg weer een expert aan tafel te zetten en weer iemand met een mening.”

De eerste Idols-winnaar snapt dat het lastig is om je te onderscheiden met een nieuwe show. „Mensen zeggen nu bijvoorbeeld tegen mij over mijn programma Secret Duets dat het te veel op andere shows lijkt, maar dan denk ik: jullie zitten elke avond naar al die verschillende talkshows te kijken met allemaal dezelfde gasten en vorm, dus jullie zijn de laatsten die daarover moeten zeiken. Maar ik vind het daarom ook heel terecht dat er in Hilversum nu eerder deuren dichtslaan als je het woord talkshow roept dan dat er deuren opengaan.”

Uiteindelijk wil Jamai achter de schermen gaan werken, om meer aandacht te kunnen schenken aan zijn privéleven: „Ik vind het met kinderen heel erg leuk en ik zou daarom ook echt heel graag papa willen worden, maar dat moet je wel met z’n tweeën doen. We zijn allebei workaholics maar uiteindelijk zou ik dat toch wel een keer willen ja.”