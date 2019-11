Charlize Theron geëerd op Palm Springs Gala

„Theron heeft in de loop der jaren verschillende gedenkwaardige rollen neergezet, onder meer in Monster, North Country, Young Adult, Mad Max: Fury Road, Atomic Blonde, Tully en nog veel meer”, zegt de directeur van het festival, Harold Matzner, tegen The Hollywood Reporter. „In Bombshell zet ze opnieuw op bijzondere wijze een personage neer, mede dankzij haar ongelooflijk fysieke transformatie.”

Bomshell draait om het Amerikaanse netwerk Fox News. Roger Ailes, gespeeld door John Lithgow, moest in 2016 aftreden vanwege beschuldigingen van seksueel misbruik. Naast Theron en Lithgow spelen onder meer Margot Robbie en Nicole Kidman mee in de film, die op 13 december in première gaat.

Voor de 44-jarige Theron is het niet haar eerste onderscheiding in het Amerikaanse Palm Springs. Ook in 2006 en 2012 ontving ze er prijzen voor haar acteerwerk