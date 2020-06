Brooklyn Nine-Nine schrapt afleveringen vanwege George Floyd

Er lagen vier nieuwe afleveringen klaar, maar die zijn allemaal weggegooid. „We moeten opnieuw beginnen en we hebben geen idee welke kant het opgaat”, vertelt Crews, die de rol van personage Terry Jeffords vertolkt.

De opnames voor het zevende seizoen van de hitserie werden in april afgerond. In de serie wordt een politiekorps in New York gevolgd bij wie veel in de soep loopt. „We hebben wat sombere en diepe gesprekken gevoerd over het onderwerp en we hopen dat we daardoor iets heel bijzonders gaan maken. We hebben een kans en die willen we zo goed mogelijk benutten”, vertelt Crews.

Begin juni werd bekend dat de cast van Brooklyn Nine-Nine 100.000 dollar heeft gedoneerd aan een organisatie die demonstranten steunt.