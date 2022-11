Premium Het beste van De Telegraaf

Ex-werknemers klappen uit de school: ’Kanye liet vrouwelijke medewerker urenlang op de grond zitten’

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Een nieuwe enorme beerput gaat open in entertainmentland. De wereldberoemde én omstreden Kanye West is het onderwerp van gesprek. Medewerkers van Adidas doen in een open brief aan Adidas en in het gerenommeerde muziektijdschrift Rolling Stone een boekje open over het gedrag van de artiest, dat volgens hen bestond uit pesterijen, intimidatie en vernederingen.