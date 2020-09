Netflix wint biedingsstrijd geheime film Zendaya

Het idee voor de film werd geboren tijdens een telefoongesprek dat Zendaya had met Sam Levinson, die ook achter haar HBO-serie Euphoria zit. De opnames van het tweede seizoen van die show werden stilgelegd vanwege het coronavirus, en de twee brainstormden over een project dat ze wel zouden kunnen realiseren.

Dat werd Malcolm & Marie, dat ze eind juni met een klein team, onder wie de vrouw van de regisseur, producente Ashley Levinson, opnamen met inachtneming van alle coronaregels in Californië. De makers kozen ervoor bijna niemand op de hoogte te stellen van de productie. Volgens Deadline hadden ook onder meer HBO, Amazon, MGM en Apple serieuze interesse in de film, maar was Netflix met 30 miljoen dollar bereid daar het hoogste bedrag voor neer te leggen.

Malcolm & Marie gaat over een stel dat terugkomt van een filmpremìère en in gesprek raakt over hun eerdere relaties. Dat ontaardt in een discussie die hun relatie op het spel zet. Voor zover bekend zijn alleen Washington en Zendaya in de film te zien.