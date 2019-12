Dora uit Ik Vertrek reageert op ophef

„Ik had toch ook wel de behoefte om de andere kant te laten zien”, legt Dora uit over waarom ze filmpjes gaan maken en op YouTube plaatsen. „Ik ben ook gewoon een hardwerkende moeder, met een man, een gezin en twee kinderen. Het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn.”

’Boefje’

Met wat zelfspot zegt ze dat ze inderdaad ’een boefje’ is en de wereld wel wat meer liefde en romantiek kan gebruiken. „Seks is eigenlijk gewoon dat je de liefde, of de lust, voor elkaar viert.” Seksueel gefrustreerd, zoals ze volgens sommige twitteraars zou zijn, is ze naar eigen zeggen niet. Hierover vertelt Dora: „Toen dacht ik: volgens mij heb ik heel goed door dat dat er bij hoort en dan zou ik ook graag mensen die zich ongemakkelijk voelen bij het onderwerp daar heel graag in meenemen. Het is juist goed om er een beetje over te praten, ook als het ongemakkelijk is.”

Geheel vlekkeloos is de emigratie voor het gezin niet verlopen. Dora vertelt openhartig over haar worstelingen als moeder met een zoon die nog erg moest wennen aan zijn nieuwe school. Daarnaast geeft Dora een update over de stand van zaken op hun camping in Castelleone di Suasa.