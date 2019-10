Selena Gomez: ’Ik hoop dat Justin Bieber liefdeslied luistert’

Ze hoopt dat haar ex-vriend, inmiddels getrouwd met Hailey Bieber, de liedjes luistert, vooral de ballad Lose You to Love Me, bekent Gomez in een interview in de Zach Sang Show. „Ja, ik wil dat hij ze hoort. Dat is het hele punt: dat je iets kunt zeggen op persoonlijke titel en iets kunt zegen dat gewoon mooi is.”

De 27-jarige artieste dropte het sentimentele lied afgelopen woensdag. Hailey Bieber leek er onmiddellijk op te reageren door op haar Instagram het nummer I’ll Kill You van Summer Walker te posten. Dat gaat over een bezitterige vrouw die elke vrouw die bij haar man in de buurt komt ervan langs geeft. Hailey Bieber ontkende dat ze deze link met haar post wilde leggen. „Houd alsjeblieft op met deze onzin, het was niets meer dan slechte timing en het is geen reactie op wat dan ook. Het is echt complete bullshit.”

Op haar beurt laat Selena Gomez nu weten dat haar intenties met het liefdesnummer nooit kwaadaardig geweest zijn. „Mijn intenties zijn nooit kwaadaardig geweest, ik weet niet eens hoe ik dat zo moeten doen. Ze kunnen een beetje scherp zijn, maar ik wil dat het altijd vanuit een oprecht gevoel komt. En als ik het gevoel heb dat niet alles is uitgesproken, dan zet ik het om in kunst.”