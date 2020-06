BN’ers lenen Instagram uit aan invloedrijke zwarte vrouwen

„De stemmen van zwarte vrouwen zijn veelal ongehoord gebleven, ook al gebruiken ze hun stemmen al eeuwenlang luid om veranderingen door te voeren”, luidt de aankondiging. „We moeten meer naar elkaar gaan luisteren.”

Onder anderen Giovanca Ostiana, Berget Lewis, Jasmine Sendar, Natacha Harlequin en Sarah Janneh laten hun stem horen op de populaire Instagramaccounts. Onder de 28 vrouwen die hun account uitlenen zijn ook zangeres Maan, Hilmar Mulder en Jelka van Houten.

De actie is overgewaaid uit Amerika, waar onder anderen Kourtney Kardashian, Julia Roberts en Gwyneth Paltrow hun account al deelden. Op woensdag 17 juni is #ShareTheMicNow in Nederland.