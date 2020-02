’Temptation Island’ tóch op de buis

De afgelopen maanden hebben RTL en producent Warner Bros met elkaar en met kandidaten gesproken over de totstandkoming van het nieuwe seizoen, waarvan de opnames al achter de rug waren. Op basis van deze gesprekken heeft de zender besloten om Temptation island toch uit te zenden.

„We zullen eind deze maand stilstaan bij de conclusies en vervolgstappen van het onderzoek rond De Villa. Aan de kant van RTL is er nu al een aantal interne processen aangepast, waaronder een zorgvuldiger proces tussen montage en uitzending”, verklaart Peter van der Vorst, Directeur Content RTL.

„De afgelopen maanden hebben Warner Bros en RTL gesproken met alle deelnemers van Temptation Island. Hun feedback geeft ons het vertrouwen om eind februari met de nieuwe reeks te starten. Temptation Island blijft natuurlijk wel een relatietest, maar altijd in een veilige omgeving en met respect voor alle betrokkenen. De begeleiding van kandidaten door de programmamakers voor, tijdens en na een productieproces, is van het grootste belang. Het genre is nog steeds geliefd bij een groot publiek en heeft wat ons betreft dus toekomst.”

Afgelopen najaar zorgden incidenten tijdens de opnames van De villa ervoor dat RTL een grondig onderzoek startte naar realitytelevisie. Met name een situatie waarin een nauwelijks aanspreekbare kandidate werd betast door een van de andere deelnemers, zorgde voor geschokte reacties bij de kijker én bij het zendermanagement.

Ⓒ RTL

De villa werd meteen van tv gehaald. Andere realityprogramma’s werden tot nader order opgeschort. Contentdirecteur Peter van der Vorst van RTL trok eind november de toekomst van het genre openlijk in twijfel. Een maand later liet hij echter in De Telegraaf weten ervan overtuigd te zijn ’dat je dit soort programma’s kunt blijven maken’. „Mensen moeten zich alleen wel volledig veilig voelen – voor, tijdens én na de opnames.”

Omdat De villa bepaald geen kijkcijferkanon was, is het maar de vraag of het überhaupt toekomst had gehad, ook als er geen aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag waren geweest. Nu Temptation island en Temptation vips ’gewoon’ en zonder enige vertraging terugkeren, lijkt het er dan ook op dat de storm rond realitytelevisie geen grote gevolgen heeft.

Reality is een belangrijke pijler van RTL5 en streamingdienst Videoland. Daarom zullen niet alleen de fans, maar ook de financieel directeur van RTL opgelucht ademhalen nu er toekomst blijkt voor het genre. Voor moederbedrijf RTL Group zijn de financiën zo belangrijk, dat het eind november de Duitser Olivier Zacharia, een echte RTL-veteraan, naar Hilversum stuurde om cfo te worden.

RTL liet verder weten dat het grondige onderzoek naar aanleiding van De villa nog gaande is. Hiervoor schakelde het bedrijf een bedrijfsrechercheur in. Een woordvoerder heeft nu al laten weten dat RTL niet het volledige onderzoek zal delen, maar alleen ’de belangrijkste conclusies’. Peter van der Vorst weigerde woensdagmiddag verder op de ontwikkelingen in te gaan.