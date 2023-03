Filmrecensie Meer wegen naar de liefde in ‘What’s love got to do with it’

— Wat: film, romantische komedie — Regie: Shekhar Kapur — Met: Lily James, Shazad Latif, Emma Thompson

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

De trouwplannen van Kaz (Shazad Latif) verbazen zijn buurmeisje Zoe (Lily James). Ⓒ PR

Het liefdesleven van Zoe (Lily James) is op zijn zachtst gezegdrommelig in What’s love got to do with it. Haar pogingen om halsoverkop verliefd te worden én te blijven, verzanden steeds weer in het eindeloze aanbod dat via dating-apps tot haar komt. Toch is zij verbijsterd als ze hoort dat Kaz (Shazad Latif), de Pakistaanse arts die vroeger haar buurjongen was, een heel andere weg bewandelt: hij laat zijn ouders een huwelijk arrangeren.