Michiel Huisman: sommige films horen in bioscoop

De regisseur van de film, de Poolse Malgorzata Szumowska, vond het in eerste instantie wel wat vreemd dat Huisman niet eens mee naar de kroeg wilde na een draaidag, lacht de acteur. „Ze vond me geloof ik wat saai in het begin. Maar we hebben ook gewoon lol gehad op de set hoor, dat soort lichtere momenten heb je ook wel nodig als je een vrij zware film opneemt.”

Wereldpremière

The Other Lamb vertelt het verhaal van Selah (Raffey Cassidy), die opgroeit in de sekte van Huismans personage en daar steeds meer haar eigen ideeën over krijgt. De film beleefde dit weekend z’n wereldpremière op het Toronto International Film Festival (TIFF). De perfecte plek voor een eerste vertoning, vindt de Nederlander. „Je kunt je eigenlijk niet beter wensen dan je film op een plek als deze in première te laten gaan. Het voelt zo fantastisch om dat te doen onder filmliefhebbers.”

De acteur vindt het mooi om te zien dat zoveel mensen in Toronto de bioscoop opzoeken. „We zitten nu natuurlijk in het gouden tijdperk voor televisie. Maar hier zie je dat bezoekers het geen probleem vinden om zelfs in de rij te staan voor een film, dat ze graag een kaartje kopen om die van ons te zien, of een van de vele anderen. Dat geeft wel een kick.”

Huismans laatste twee projecten waren voor een streamingservice. Hij was op Netflix te zien in horrorserie The Haunting Of Hill House en in de film The Red Sea Diving Resort. Voor The Other Lamb raadt hij dan weer wél de bioscoop aan. „Malgorzata heeft een film gemaakt die je écht op een groot scherm moet zien. Ik deed dat zelf tijdens de première ook voor het eerst, en daar komt ’ie absoluut het beste tot z’n recht.”