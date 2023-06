Ava Max geslagen tijdens optreden: ’Hij komt nooit meer naar een show’

Ⓒ Getty Images

Ava Max is dinsdag tijdens een optreden in Los Angeles in het gezicht geslagen door iemand die het podium bestormde. De man raakte haar in het oog, schrijft de 29-jarige zangeres op Twitter. „Hij komt nooit meer naar een show”, vervolgt ze boos.