Ava Max geslagen tijdens optreden

Ⓒ Getty Images

Ava Max (29) is belaagd tijdens een concert in Los Angeles. Op video’s die online worden verspreid is te zien dat de zangeres wordt geslagen door een bezoeker die het podium op was geklommen. Meteen daarna werd hij door beveiligers van het podium afgehaald.