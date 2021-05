Zanger en Levi’s 501-model Nick Kamen (59) overleden

Door zijn optreden in de spijkerbroekreclame – waarin hij zich, op zijn witte boxershort na, uitkleedde op de klanken van I Heard It Through the Grapevine – verwierf Nick Kamen in 1985 wereldwijde bekendheid. Niet alleen nam de verkoop én populariteit van het Amerikaanse jeansmerk toe, met zijn verschijning deed Kamen bovendien de temperaturen in menig huiskamer stijgen.

Zijn overlijden – de doodsoorzaak is vooralsnog niet bekendgemaakt – werd woensdag bevestigd door onder anderen de Britse zanger Boy George, die op Instagram stilstaat bij het verlies van zijn goede vriend en generatiegenoot. Bij een foto van de twee uit de jaren tachtig schrijft de frontman van Culture Club: „De mooiste en liefste man, Nick Kamen. Rust zacht.”

Madonna

In het najaar van 1986 bracht Kamen de single Each Time You Break My Heart uit, dat was geschreven door onder anderen Madonna – die overigens ook te horen is in het achtergrondkoortje. Zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Nederland bereikt het lied de vijfde plaats. Met het zelfgeschreven I Promised Myself scoort het model annex zanger vier jaar later zijn tweede grote hit.

In een interview met BBC Radio liet Madonna in 1986 weten dat ze geïnspireerd was geraakt door Kamens ’charisma’ en zijn ’prachtige stem’. Dat heeft er onder meer toe geleid dat de Amerikaanse superster de zanger onder haar hoede nam.