Fidan Ekiz stopte met talkshow na bedreigingen

Fidan legt uit: „Ze hadden het op mij gemunt. Ik voldoe niet aan het gevraagde politiek correcte profiel.” Volgens haar was ze voornamelijk het doelwit van de islamitische gemeenschap en de regressief linkse hoek. „Deze cultuurrelativisten werpen zich op als verdediger van etnische en religieuze minderheden, pleiten voor verdraagzaamheid, solidariteit, diversiteit, maar zijn bewust blind voor hun eigen intolerantie. Als je je niet achter hun ideologie schaart, leggen ze je het liefst het zwijgen op. Een verontrustende indicatie voor totalitair denken.”

De presentatrice beschrijft wat voor vervelende reacties ze kreeg. „Online en telefonisch gescheld, oproepen om ons programma te boycotten, bedreigingen aan mijn adres, intimidatie van onze gasten en de makers”, aldus Fidan.

Naar eigen zeggen grijpt ze de column aan om het verhaal dat de ronde doet over een gedwongen vertrek tegen te spreken. „In tegenspraak tot de geruchten ben ik niet weggestuurd, vervangen, door de NTR maar zelf vertrokken na mijn laatste uitzending begin december 2019. Het was mijn eigen keuze om iets anders te gaan doen. De NTR, die juist vroeg of ik wilde blijven, heeft steevast zijn vertrouwen in mij gehouden en uitgesproken."

Vanaf komende vrijdag zal De Nieuwe Maan gepresenteerd worden door Ajouad El Miloudi. Ze eindigt haar column dan ook met: „Ik wens hem veel succes toe bij het presenteren van dit belangrijke programma en hoop dat hij dit in alle vrijheid kan doen.”