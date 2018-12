Vier nominaties Lorde bij NME Awards

Met Green Light is Lorde genomineerd voor Best Track. In die categorie heeft ze concurrentie van Charli XCX. Die doet met het nummer Boys een gooi naar de award. Charli XCX heeft, net als Lorde, vier nominaties op zak.

Dua Lipa maakt in drie categorieën kans op een NME Award. Zo is ze met New Rules in de categorie Best Track concurrent van Lorde en Charli XCX. New Rules is tevens genomineerd in de categorie Best Video. Ook daar komt ze Charli XCX tegen.

De NME Awards worden op 14 februari uitgereikt in Londen.