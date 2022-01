Tsjechische zangeres overleden aan gevolgen corona nadat ze zich opzettelijk liet besmetten

Horka overleed twee dagen na de positieve testuitslag. De zangeres - die niet gevaccineerd was - raakte besmet toen haar man en zoon corona hadden. Volgens Rek hadden ze het allebei opgelopen tijdens kerstmis. „Ze had zich een week moeten isoleren, omdat we positief testten, maar ze bleef de hele tijd bij ons.”

Op Facebook schreef Hana nog daags voor haar overlijden dat ze herstellende was. „Nu kan ik eindelijk weer naar het theater, de sauna of een concert.” Vlak voor haar overlijden gaf ze nog aan zich beter te voelen, totdat haar rug ineens pijn deed en ze besloot even op bed te gaan liggen. Rek vertelt hierover aan het Britse medium: „In 10 minuten was het ineens voorbij. Ze stikte en overleed.”

Rek benadrukt dat zijn moeder geen anti-vaxxer was, maar meer heil zag in het doormaken van de ziekte. Hij vertelt het verhaal in de hoop dat anderen toch besluiten zich te laten vaccineren. „Als je echte voorbeelden hebt, komt dat meer binnen dan cijfers en grafieken”, aldus Rek.