Victoria’s Secret-model Shanina Shaik had slecht zelfbeeld

„Als tiener had ik een hele vettige huid, dus ik had vaak last van puistjes. Het was echt heel erg”, vertelt ze aan Bang Showbiz. „Ik deed toen ook al modellenwerk, dus die huid hielp niet mee aan mijn zelfvertrouwen. Ik denk dat ik er daarom nu zo graag leer over de huid en huidverzorging.”

Shanina is er erg trots op dat ze zelf een goed regime heeft gevonden voor haar huid. „Ik heb altijd veel aandacht besteed aan het ontdekken van de juiste verzorging. Dat is het enige waar ik trots op ben, dat ik er zo vroeg mee ben begonnen.”