Elton John en Miley Cyrus zingen bij Grammy’s

Elton John, die wordt geëerd met de President’s Merit Award, zal samen met Miley Cyrus een van zijn grote hits zingen. Kendrick Lamar is genomineerd voor maar liefst zeven Grammy’s, waaronder voor Album van het jaar voor Damn en Nummer van het jaar voor Humble.

Elton John en zijn vaste tekstschrijver Bernie Taupin valt nog meer eer ten deel. Twee dagen na de uitreiking van de Grammy’s worden ze in het zonnetje gezet met het concert Elton John: I’m Stil Standing in Madison Square Garden. John Legend, Kesha, Coldplay’s Chris Martin, Little Big Town, Miranda Lambert en Keith Urban brengen dan hun versies van songs van het duo.