Regisseur Diana-docu: ’Ze is nog steeds een groot raadsel’

„Ik heb na die honderden uren nog steeds het gevoel dat Diana een soort enigma is”, , vertelt Perkins aan het ANP. „Mensen noemen haar vaak een onbeschreven blad waarop ze hun eigen hopen, dromen en angsten konden projecteren. Daarom hebben zoveel verschillende mensen het gevoel dat ze een persoonlijke band of connectie met haar hadden. Ook al hebben de meesten haar nooit ontmoet.”

Dat gevoel van een persoonlijke band is volgens Perkins een van de redenen dat Diana, die woensdag precies 25 jaar geleden overleed, na al die jaren nog steeds zo geliefd is. „Een andere reden is dat mensen graag geloven in een sprookje en we zijn, hoe tragisch het ook is afgelopen, getuige geweest van een sprookje. De prins vindt zijn mooie prinses, wordt verliefd en trouwt. Mensen worden ook verliefd op dat idee, willen dat het werkt en leven mee.”

Underdog

Ook had de ex-vrouw van prins Charles volgens de regisseur iets ’ontwapenends’. „Leden van het koningshuis komen meestal gewoon opdagen voor een evenement. Ze openen bijvoorbeeld een school of ziekenhuis en voeren een kort gesprekje. Diana deed dat ook, maar haar aandacht werd haast instinctief getrokken naar de ’minst belangrijke’ persoon in de kamer: de ’underdog’. Ze had de bijzondere gave om iemand echt op zijn gemak te stellen. Dat kwam door haar charisma en schoonheid, maar vooral doordat ze echt begrip leek te hebben voor de problemen die deze mensen hadden.”

Zelf voelt Perkins ook een bepaalde ’persoonlijke connectie’ met de prinses. „Ik heb een heel heldere herinnering aan de dag dat ze overleed, ook al was ik toen pas elf jaar oud. Ik weet nog dat ik wakker werd gemaakt door mijn moeder, die enorm van slag was, en dat we daarna met het gezin voor de tv zaten en alles wilden volgen. Het was alsof de wereld stil lag. Het enige andere moment waarop ik datzelfde gevoel had, was tijdens de aanslagen van 11 september.”

(Tekst loopt verder onder foto.)

Prinses overleed op 31 augustus 1997 op 36-jarige leeftijd als gevolg van een auto-ongeluk in een tunnel in Parijs, terwijl ze werd achtervolgd door de paparazzi. Op de plaats des onheils is woensdag een spontaan herdenkingsmonument ontstaan waar mensen foto’s en bloemen neerleggen. Ⓒ Reuters

Bekijk ook: Brandweerman onthult laatste woorden prinses Diana

Massale rouw

De regisseur voelde verdriet ’om het verlies van een publiek figuur’, maar hij was vooral in de war door wat het effect van haar dood was. „Er werd massaal gerouwd. Volwassen mannen en vrouwen gingen de straat op in Londen en huilden. Er werden altaren gebouwd en er waren zeeën van bloemen. Ik snapte het niet, waarom huilen mensen alsof ze een familielid hebben verloren? De meerderheid had haar nooit ontmoet. Hoe kan iemand dat teweegbrengen?”

Dat gevoel is hem altijd bijgebleven en speelde ook mee bij de beslissing om The Princess, vanaf donderdag te zien in de bioscoop, te maken. „Ik wilde weten wat daarachter zat. Dat idee vond ik altijd interessanter dan wie Diana nou precies was.”

Sterfdag

Prinses Diana is woensdag precies 25 jaar geleden overleden. De ex-vrouw van prins Charles overleed in 1997 op 36-jarige leeftijd als gevolg van een auto-ongeluk in een tunnel in Parijs, terwijl ze werd achtervolgd door de paparazzi.

(Tekst loopt verder onder afbeelding)

Bij de tunnel waar prinses Diana 25 jaar geleden om het leven kwam leggen mensen woensdag bloemen en foto’s neer. Ⓒ Reuters

Prins Harry, een van de twee zonen van Diana, vertelde eerder deze maand na afloop van een polowedstrijd in Aspen dat hij haar sterfdag wil doorbrengen met zijn gezin. „Ik wil dat het een dag wordt in de geest van mijn moeder, die ik deel met mijn familie. Met mijn kinderen, van wie ik zou willen dat ze haar hadden ontmoet.”

Charles trouwde in 2005 met zijn nieuwe vrouw, Camilla. Het stel had daarvoor al enige tijd een relatie en ook een affaire toen Charles nog met prinses Diana was getrouwd.

Bekijk ook: Prins Harry wil 25e sterfdag Diana doorbrengen met eigen gezin