Dotan: ’eerste trollen al in 2010’

„Ik ben op het punt dat ik kan zeggen dat het me enorm spijt”, aldus Dotan. „Er zijn dingen gebeurd die niet hadden moeten gebeuren. Ik heb domme fouten gemaakt. Ik snap dat mensen boos zijn. Alles bij elkaar denk ik: kut, dit is geen goed verhaal.” Achteraf heeft hij vooral spijt dat hij niet ingreep ’toen de dingen uit de hand liepen’. „Dat is helemaal mijn verantwoordelijkheid.”

"Het begon heel onschuldig"

De zanger vertelde dat de eerste ’trollen’ die online positieve dingen over hem schreven al in 2010 online kwamen. „Ik zocht naar manieren om boven te komen drijven”, legde hij uit. „Ik was ontzettend onzeker over wat ik maakte en wie ik was. Ik zocht naar manieren om bij mensen binnen te komen. Het begon heel onschuldig.”

Dotan vertelde verder dat hij het afgelopen jaar gewoon in Amsterdam was, nadat De Volkskrant met de onthullingen over het ’trollenleger’ was gekomen. Over de zanger deden de wildste geruchten de ronde. „Ik was bang om naar buiten te gaan; ik schaamde mij kapot om mensen onder ogen te komen.” Uiteindelijk pakte Dotan zijn leven weer op. „Ik vond het heel belangrijk dat ik iets van deze periode leerde. Ik wilde er beter van worden. Ik moet voortaan eerlijk en echt zijn.”