Deelnemers Wie is de mol? blijven tot uitzending geheim

Eerder op maandag werd bekend dat oud-kandidaten een tweede kans krijgen in de aankomende extra reeks, vanwege het 20-jarig bestaan van Wie is de mol? Het seizoen, dat al voor de coronacrisis werd opgenomen, speelt zich af in Toscane. Rik van de Westelaken is weer de presentator van dienst.

Ook tijdens de jubileumreeks kunnen kijkers na de uitzendingen op NPO 1 zappen naar het napraatprogramma Moltalk op NPO 3. Duo Rop Verheijen en Marlijn Weerdenburg nemen daarin live de opdrachten, complotten en theorieën met verschillende oud-deelnemers door.