RTL past programmering aan na The Voice-schandaal: extra reeks Expeditie Robinson

Het speciale seizoen van het overlevingsprogramma is vanaf donderdag 10 maart bij RTL 4 te zien en wordt gepresenteerd door Art Rooijkakkers en Geraldine Kemper, meldt RTL donderdag. Aansluitend volgt een nieuw seizoen van Eilandpraat, dat wordt gepresenteerd door Luuk Ikink.

Verslaggever Jordi Versteegden blikt terug op de afgelopen bewogen week en kijkt vooruit naar de beruchte uitzending. Artikel gaat verder onder de video.

RTL meldde eerder al dat aanstaande vrijdag in plaats van The Voice of Holland een nieuw seizoen van I Can See Your Voice van start gaat.

RTL besloot de huidige reeks van The Voice of Holland te schrappen en maakte bekend dat ook The Voice Kids en The Voice Senior voorlopig niet worden uitgezonden. Na de tien afleveringen van The Voice of Holland zou nog een serie liveshows volgen en direct daarna stond een nieuw seizoen van The Voice Kids op de planning.

Bizar toeval: de LINDA., het blad van Linda de Mol, zou in maart in het teken staan van scheiden. Woensdag werd bekend dat dit nummer voorlopig niet in de winkel zal liggen. Verslaggever Jordi Versteegden onthult met welke man de televisiekoningin op de cover van het blad zou staan.