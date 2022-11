Pinkpop-oprichter Jan Smeets: ’Christine McVie was een echte hero’

De band stond meerdere malen op Pinkpop, in 1971 en in 2019. „De tent werd afgebroken, zij was natuurlijk een hele grote, sterke tante”, prijst Smeets. „We waren zo ontzettend trots dat ze onze jubileumeditie wilden afsluiten. De groep is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van het festival. Fleetwood Mac bleef altijd hoge kwaliteit leveren, mede dankzij Christine McVie.”

McVie kwam begin jaren zeventig bij de wereldberoemde formatie en maakte deel uit van de band tot 1998. In 2014 kwam zij terug als zangeres. McVie schreef enkele van de bekendste hits van de groep, zoals Little Lies, Everywhere en Don’t Stop.