Queen-gitarist Brian May aan dood ontsnapt

May vertelt dat hij ondraaglijke pijn had, omdat er een zenuw verdrukt zat. „Het voelde als een schroevendraaier in mijn rug.” Ook volgde er een kleine hartaanval.

Uiteindelijk zijn er drie stents geplaatst, die de geblokkeerde bloedvaten moeten openen. May liep het ziekenhuis naar eigen zeggen uit ’met een erg sterk hart’.

De gitarist was fysiek al niet in topvorm, want vlak voor het incident scheurde hij een spier in zijn bil. Daarom liep hij op krukken.