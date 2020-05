Anna Kendrick heeft geen interesse in naaktscènes

„Mijn persoonlijke gevoel bij naaktheid is niet veranderd”, stelt Kendrick in een interview met The Sydney Morning Herald.

In de nieuwe serie, waarin de actrice de hoofdrol vertolkt, zal ze met meerdere mannen te zien zijn. „Toen we begonnen met filmen, realiseerde ik me dat ik elke aflevering een zoenscène of seksscène zou hebben met een nieuw persoon. Het was gek om te bedenken dat we elkaar binnen een week zouden ontmoeten en meteen moesten doen alsof we met elkaar naar bed gingen.”

Ondanks de vele liefdesrelaties in Love Life blijft Kendrick bij haar punt: „Seksscènes gaan over het personage, terwijl naakt zijn over mijzelf gaat. Daar ben ik niet in geïnteresseerd.”