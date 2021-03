Snelle mikt op samenwerking met John Mayer

Entertainment

Johnny de Mol: ’Ik had wel wat in te halen met mijn vader’

Johnny de Mol kwam op zijn zestiende bij zijn bekende vader John de Mol wonen. Daarvoor groeide hij op met zijn moeder Willeke Alberti en zijn Deense stiefvader Søren Lerby. Hij had heel wat in te halen met zijn echte vader, voor de band was zoals die nu is, meldt Shownieuws.